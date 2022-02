Amazon, 10% di sconto su un router AVM Fritz!Box per fibra ed ADSL

Non ci sono solo le offerte sui TV del Red Price Mediaworld. In giornata odierna, infatti, anche Amazon rilancia le promozioni e propone uno sconto molto importante su un router AVM Fritz!Box, su cui viene proposta una riduzione del 10%.

Di seguito lo sconto:

AVM Fritz! Router 7590 AX Wi-Fi 6, 2400 Mbit/s (5 GHz) e 1200 Mbit/s (2,4 GHz), Fino a 300 Mbit/s con VDSL-Supervectoring 35b, Rete WLAN, Base DECT, Media Server, Adatto per la Germania: 269 Euro (299,42 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 53,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e garantisce la consegna per domani, giovedì 9 Febbraio 2022, per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 49 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 9,40 Euro e 11,83 Euro della durata di tre anni.

Il router in questione offre una velocità fino a 300 Mbit/s tramite Supervectoring VDSL da 35b e grazie all'innovativo Dualband 4x4 WiFi 6 con 2400 Mbit/s (5GHz) + 1200 Mbit/s (2,4Ghz) può offrire un WiFi ultra veloce, stabile ed efficiente.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.