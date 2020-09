Amazon: 10% di sconto su Xiaomi Mi Smart Band 5, con consegna veloce

Torna in offerta su Amazon la Xiaomi Mi Band 5. Il colosso di Seattle quest'oggi propone ad un prezzo del 10% minore rispetto a quello di listino il braccialetto per il fitness della compagnia cinese, con tanto di spedizione veloce e garantita in pochi giorni se si ordina nel giro di qualche ora.

Xiaomi Mi Smart Band 5, nello specifico, è disponibile a 34,99 Euro, 3,99 Euro in meno rispetto ai 38,98 Euro precedenti e 4,99 Euro in meno dai 39,99 Euro di listino. Sebbene nelle passate settimane siano stati registrati prezzi ben più bassi, questo è comunque molto conveniente in quanto rappresenta lo stesso prezzo proposto da Xiaomi in occasione del lancio italiano.

Il dispositivo, per chi non lo conoscesse, è dotato di uno schermo AMOLED a colori touchscreen da 1,1 pollici e supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 e del sonno. Supporta inoltre anche tantissimi tipi di attività sportive e consente di controllare a distanza la fotocamera del telefono.

L'offerta in questione prevede la vendita e spedizione direttamente da Amazon, con consegna a casa garantita entro lunedì 14 Settembre se si ordina nel corso della prossima ora. In caso contrario, si passerebbe al giorno successivo, ma i tempi sono comunque molto brevi rispetto a quelli di molti store cinesi.