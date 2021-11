Amazon: 10 smartband e smartwatch a prezzi pazzi per il Cyber Monday, ultime ore!

Se siete alla ricerca di una smartband o di uno smartwatch a prezzi interessanti, queste del Cyber Monday sono le ultime ore per aggiudicarsi uno dei modelli migliori sul mercato tramite Amazon. Dopo avere trattato le offerte dell’ultima ora su TV Hisense e Sony, vediamo quindi la lista di wearable in sconto sul portale di e-commerce.

Sconti Amazon su smartband e smartwatch

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 33,99 Euro

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC , Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 40,84 Euro

Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 97,99 Euro

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 59,99 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm , Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Night Black: 93,59 Euro

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46 mm con adattatore Huawei AP52, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, chiamata tramite Bluetooth, Matte Black: 99,90 Euro

Garmin Forerunner 45 , Orologio Smart GPS per la Corsa e Altri Sport Unisex, iPhone/Android, Nero, 42 mm: 113,99 Euro

Garmin Instinct Graphite Sportwatch GPS, Regular, Grigio: 179,90 Euro

Garmin Fenix 6S PRO - GPS Smartwatch Multisport 42mm, Display 1,2", HR e saturazione ossigeno al polso, Musica, Mappe e pagamento contactless Garmin Pay, Colore Nero: 459,90 Euro

- GPS Smartwatch Multisport 42mm, Display 1,2”, HR e saturazione ossigeno al polso, Musica, Mappe e pagamento contactless Garmin Pay, Colore Nero: 459,90 Euro Garmin Fenix 6X PRO - GPS Smartwatch Multisport 51mm, Display 1,4”, HR e saturazione ossigeno al polso, Musica, Mappe e pagamento contactless Garmin Pay, Ardesia/Nero: 489,90 Euro

In molti casi si tocca il prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, mentre in altri ci si avvicina di molto. I dispositivi citati sono tutti venduti e spediti da Amazon, che garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime. I modelli venduti sopra i 100 Euro, inoltre, potranno essere acquistati a rate Tasso Zero tramite Cofidis o piano dell’azienda di Seattle. Attenzione, però, perché le offerte finiranno alle 23:59 di oggi, lunedì 29 novembre 2021.

Nella medesima piattaforma troverete anche microSD SanDisk con sconti del 70%.