Amazon: oltre 100 Euro di sconto su Apple Watch Series 6 da 40mm

Nuova, interessante promozione proposta in giornata odierna da Amazon su Apple Watch Series 6. La società di Jeff Bezos, in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su Apple Watch Series 6, su cui è possibile godere di uno sconto superiore ai 100 Euro.

Lo smartwatch della compagnia di Cupertino, nella variante GPS + Cellular, con cassa da 40mm in alluminio PRODUCT(RED) e relativo cinturino PRODUCT(RED), può essere portato a casa a 429 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 539 Euro di listino richiesti da Apple per lo stesso modello. Il risparmio è quindi del 20%.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 15 Marzo 2021 per coloro che effettuano l'ordine nel corso delle prossime ore, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 85,80 Euro l'una, a costo zero con tan e taeg 0%. Il prodotto beneficia ovviamente di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per la durata di due anni al prezzo di 99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. E' anche possibile aggiungere altri accessori come l'alimentatore duo MagSafe, l'alimentatore USB Apple da 5W ed altro.