Amazon, OLTRE 100 EURO di sconto su robot aspirapolvere Lefant

Ancora promozioni dal fronte Amazon sui robot aspirapolvere. in giornata odierna infatti il marketplace propone un altro sconto su un robot aspirapolvere a marchio Lefant, su cui si può godere di uno sconto superiore ai 100 Euro.

Il Lefant M210-Pro, nella colorazione grigio champagne, è disponibile a 119 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 229 Euro di listino. Tale prezzo è accessibile spuntando la casella “Applica coupon 110 Euro” direttamente nella scheda prodotto. Lo sconto, disponibile fino al 30 Marzo 2024 salvo esaurimento, viene applicato direttamente nel carrello al momento della finalizzazione dell’ordine. Amazon garantisce la consegna entro mercoledì per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Il robot in questione è aspirapolvere e garantisce una potenza di aspirazione di 2200Pa, oltre che un’autonomia di 120 minuti. Garantita la piena compatibilità con l’app Alexa, oltre che il controllo tramite app. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti della promozione.

