Amazon, 1000 Euro di sconto su notebook da gaming Lenovo ancora per poche ore

Amazon nella giornata di oggi sta proponendo uno sconto molto interessante su Galaxy S21 5G, lo smartphone top di gamma d’ultima generazione proposto da casa Samsung. Ma non ci si ferma qui, dato che in queste ore è possibile trovare promozioni interessanti pure su diversi laptop e tablet Lenovo, anche da gaming.

Sconti Amazon Lenovo computer e tablet

Lenovo Yoga Smart Tab Tablet , Display 10.1" Full HD, Processore Qualcomm Snapdragon 439, 64GB Espandibili Fino a 256GB, 4GB RAM, WIFI+LTE, Android Pie, Iron Grey: 299 Euro (349,99 Euro)

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile, Display 13.3" Full HD Touch, Processore Intel Celeron 5205U, 64GB eMMC, 4GB RAM, Lenovo USI Pen, Chrome OS, Graphite Grey: 419 Euro (449 Euro)

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook Convertibile, Display 14" Full HD IPS Touch, Processore AMD Ryzen 7 4700U, 512 GB SSD, RAM 8 GB,Lenovo Digital Pen, Windows 10, Graphite Grey: 849 Euro (949,99 Euro)

Lenovo LEGION7 15IMHG05 7 Notebook Gaming, Display 15.6" Full HD IPS, Processore Intel Core i7-10875H, 2 TB SSD, RAM 32 GB, Scheda Grafica RTX 2080 Super Max-Q 8 GB GDDR6, Windows 10, Slate Grey: 2.499 Euro (3.499 Euro)

Come potrete capire dalle qui presenti cifre, lo sconto più interessante riguarda senza alcun dubbio il notebook da gaming Lenovo Legion 7 disponibile nella variante da 2 TB di SSD a 1.000 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, toccando così il minimo storico registrato sul sito del colosso dell’e-commerce. Per paragone, sempre su Amazon è disponibile la versione da 1 TB di HDD e 512 GB di SSD a 2.663,11 Euro, ergo la convenienza è notevole.

In generale, comunque, si parla di una vendita e spedizione da parte di Amazon stessa, la quale propone la consegna senza costi aggiuntivi e anche in un solo giorno a tutti gli utenti iscritti al piano Prime. Nella maggior parte dei casi è disponibile anche l’acquisto e pagamento a rate al check-out secondo il piano CreditLine di Cofidis, e non risulta esserci un tempo limite alle promozioni. L’unica eccezione la troviamo proprio nel computer portatile da gaming, il quale sarà disponibile alla suddetta cifra solamente fino alle 23:59 di oggi, giovedì 1° aprile 2021. Di conseguenza, il nostro consiglio è quello di completare l’acquisto il prima possibile se risulta di vostro interesse.

