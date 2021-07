Amazon: fino a 120 Euro in meno su aspirapolvere senza fili, alternative al Dyson

Assieme alle promozioni su notebook MSI, Amazon nel corso dei prossimi 7 giorni proporrà anche due sconti particolarmente accattivanti su tre aspirapolvere senza fili a marchio Rowenta, alternative più economiche ai top di gamma firmati Dyson ma comunque efficienti: ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su aspirapolvere Rowenta

Rowenta Aspirapolvere Senza Filo , X-PERT 3.60, 45 Minuti di Autonomia, Peso di 2.2 Kg, 0.5 Litri, 86 Decibeles, Blu/Grigio, RH6921: 129,99 Euro (179,99 Euro)

, X-PERT 3.60, 45 Minuti di Autonomia, Peso di 2.2 Kg, 0.5 Litri, 86 Decibeles, Blu/Grigio, RH6921: 129,99 Euro (179,99 Euro) Rowenta Aspirapolvere senza Fili Ricaricabile , X-PERT 3.60, Tecnologia Flex, 45 Minuti di Autonomia, Leggero 2.2 Kg, Kit Animal Care, Luci LED, Grigio/Blu RH6971: 179,99 Euro (249,99 Euro)

, X-PERT 3.60, Tecnologia Flex, 45 Minuti di Autonomia, Leggero 2.2 Kg, Kit Animal Care, Luci LED, Grigio/Blu RH6971: 179,99 Euro (249,99 Euro) Rowenta Aspirapolvere Senza Fili XFORCE FLEX 8.60 Animal Care, Aspira Fino a 35 Minuti, Seconda Batteria Acquistabile, Tecnologia Flex, Posizione Stop&Go, Animal Kit: 229,99 Euro (349,99 Euro)

I qui citati modelli di aspirapolvere senza fili Rowenta sono venduti e spediti da Amazon stessa, di conseguenza sono presenti soluzioni di pagamento a rate Tasso Zero sia con Cofidis al check-out che con il colosso dell’e-commerce stesso. Non mancano poi la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al piano Prime, assieme anche alla consegna gratuita in un giorno ove possibile. Per gli ultimi due modelli da noi riportati si segnala infine la scadenza delle offerte in questione tra 7 giorni, ergo è consigliato un acquisto rapido prima della loro conclusione.

