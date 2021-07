Amazon: fino a 120 Euro in meno su cuffie top di gamma Huawei, Sennheiser e Sony

Oltre alle offerte odierne su iPad Air e Apple Watch, Amazon oggi propone diverse cuffie wireless e cablate d'alta qualità in sconto, perfette per gli amanti della musica alla caccia della qualità audio migliore possibile. Tra i modelli migliori ne segnaleremo in particolare alcuni a marchio Huawei, Sennheiser e Sony.

Sconti Amazon su cuffie Huawei, Sennheiser e Sony

Huawei FreeBuds Studio Cuffie Wireless, Tecnologia di Cancellazione Dinamica e Intelligente del Rumore e Modalità di Ascolto, Design a Doppia Antenna, Ricarica Rapida, Blush Gold: 179,90 Euro

Cuffie Wireless, Tecnologia di Cancellazione Dinamica e Intelligente del Rumore e Modalità di Ascolto, Design a Doppia Antenna, Ricarica Rapida, Blush Gold: 179,90 Euro Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali: 99 Euro

Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali: 99 Euro Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 99 Euro

Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 99 Euro Sennheiser HD 599 Cuffia Aperta, Circumaurale, Impedenza 50 Ω, Avorio: 152,99 Euro

Cuffia Aperta, Circumaurale, Impedenza 50 Ω, Avorio: 152,99 Euro Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero: 219 Euro

Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero: 219 Euro Sony WH-1000XM4 - Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 316 Euro

Le qui citate cuffie sono tutte vendute e spedite da Amazon, dunque viene garantita la consegna gratuita anche in un giorno per tutti i clienti Prime, assieme anche alla possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis oppure secondo il piano proposto dal colosso dell’e-commerce. Non risulta esserci, infine, una data di scadenza per le offerte eccetto per quella relativa alle cuffie wireless Huawei FreeBuds Studio, le quali torneranno presumibilmente al prezzo di listino alle 23:59 di questa sera.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo già segnalato gli sconti su smart TV, smartwatch e smartphone Xiaomi.