Amazon, fino a 120 Euro di sconto su memorie RAM Corsair e Crucial

Gli sconti su Amazon non mancano mai! Assieme alle offerte su quattro smartphone sotto i 260 Euro, il portale di e-commerce più famoso al mondo in queste ore sta proponendo diverse versioni di memoria RAM fino a 120 Euro in meno, per marchi come Corsair e Crucial. Vediamo quali sono le varianti interessate.

Sconti Amazon su memoria RAM

Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 79,99 Euro

Corsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 90,69 Euro

Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200MHz C16, Kit di Memorie Illuminate RGB LED, 1.35 volt, XMP 2.0, Nero: 104,01 Euro

Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM [Classe di efficienza energetica A+++]: 91,58 Euro

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB Kit di Memoria per Desktop a Elevate Prestazioni, DDR4 con Illuminazione a LED RGB 2 x 8 GB, 3600 MHz, Nero: 174,56 Euro

Tutte le succitate varianti di memorie RAM firmate Crucial e Corsair sono vendute e spedite da Amazon stessa e per questo dispongono sia della consegna gratuita che della consegna in un giorno per tutti i clienti iscritti al piano Prime; non manca pure la possibilità di completare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out, ma solo per le RAM dal costo superiore ai 100 Euro. Infine, non sono note le tempistiche di conclusione delle offerte in questione e, per questo, consigliamo di effettuare l’acquisto il più rapidamente possibile se risultano di vostro interesse.

