Amazon: fino a 121 Euro in meno su smartwatch Amazfit, Huawei, Xiaomi e non solo

Nella giornata odierna abbiamo già avuto occasione di trattare alcuni sconti disponibili su Amazon, nello specifico iMac 2021 e Huawei Matebook, ma non ci si ferma qui. Il colosso statunitense in questo periodo sta proponendo anche diversi smartwatch Amazfit, Huawei, Honor, Oppo e Xiaomi in sconto: ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon di settembre su smartwatch

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana: 48,99 Euro

Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 99,99 Euro

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi: 33,91 Euro

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo: 99,90 Euro

HONOR MagicWatch 2 Orologio Intelligente 46mm, 1,39"Display AMOLED, 14 Giorni Durata della Batteria, Monitor della frequenza cardiaca SPO2, Chiamata Bluetooth, 5ATM Impermeabile Smart Watch, Nero: 127,41 Euro

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane di utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Grigio (Gray): 179 Euro

OPPO Smartwatch da 46 mm, Display AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Nero [Versione Italiana]: 229,90 Euro

Sebbene tutti questi smartwatch risultino spediti da Amazon, in diversi casi a occuparsi della vendita sono negozi di terze parti per i quali consigliamo di verificare la loro affidabilità tramite il feedback fornito dall’utenza. Per ogni modello risulta invece garantita la consegna senza costi aggiuntivi, in certi casi anche in 1 singolo giorno: se siete fortunati, acquistando lo smartwatch oggi, sabato 4 settembre 2021, potreste riceverlo domani stesso!

Infine, notiamo che mancano delle date di conclusione delle promozioni citate e che è disponibile il pagamento a rate con Cofidis o secondo il piano proposto dall’azienda di Andy Jassy.

Tra le altre offerte del momento abbiamo anche visto alcuni smart TV 4K DVB-T2 Samsung in sconto, con tagli fino a 360 Euro.