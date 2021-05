Amazon, fino a 130 Euro in meno su schede madri ASUS da gaming

La Amazon Gaming Week è ormai finita, eppure sul sito del colosso dell’e-commerce troviamo molte altre offerte ancora attive per schede madri di diversi marchi, con cali anche di 130 Euro rispetto al prezzo di listino. Vediamo le promozioni migliori del momento per quanto riguarda le schede firmate ASUS.

Sconti Amazon schede madri ASUS

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING Scheda Madre da Gioco con Supporto DDR4 a 3200 MHz, AM4, SATA 6 Gbps, HDMI 2.0, Doppia NVMe M.2, USB 3.1, Nero: 119,33 Euro (162,40 Euro)

Scheda Madre da Gioco con Supporto DDR4 a 3200 MHz, AM4, SATA 6 Gbps, HDMI 2.0, Doppia NVMe M.2, USB 3.1, Nero: 119,33 Euro (162,40 Euro) ASUS ROG STRIX B460-F GAMING , Scheda madre Gaming Intel B460 LGA 1200 ATX, AI Networking, Intel 1Gb Ethernet, dual M.2 con dissipatori, USB 3.2 Gen 2x2, SATA e AURA Sync RGB: 166,99 Euro (194,65 Euro)

, Scheda madre Gaming Intel B460 LGA 1200 ATX, AI Networking, Intel 1Gb Ethernet, dual M.2 con dissipatori, USB 3.2 Gen 2x2, SATA e AURA Sync RGB: 166,99 Euro (194,65 Euro) ASUS ROG STRIX B550-F GAMING , Scheda madre Gaming AMD B550 ATX, PCIe 4.0, fasi di alimentazione in team, 2.5Gb Lan, doppio M.2, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: 187,99 Euro (231,06 Euro)

, Scheda madre Gaming AMD B550 ATX, PCIe 4.0, fasi di alimentazione in team, 2.5Gb Lan, doppio M.2, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: 187,99 Euro (231,06 Euro) ASUS PRIME Z590-A , Scheda madre Intel Z590 ATX, PCIe 4.0, 3x slot M.2, 16 fasi DrMOS, HDMI, DP, Intel 2.5 Gb Lan, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C, supporto Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 250,04 Euro (309 Euro)

, Scheda madre Intel Z590 ATX, PCIe 4.0, 3x slot M.2, 16 fasi DrMOS, HDMI, DP, Intel 2.5 Gb Lan, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C, supporto Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 250,04 Euro (309 Euro) ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI , Scheda madre Gaming Intel Z590 ATX, PCIe4.0, 14+2 fasi, tecnologie AI, WiFi 6E (802.11ax), 2x Intel Lan 2.5 Gb, 4x M .2 slot, USB3.2 Gen2x2 USB TypeC, Aura Sync RGB: 356,26 Euro (409 Euro)

, Scheda madre Gaming Intel Z590 ATX, PCIe4.0, 14+2 fasi, tecnologie AI, WiFi 6E (802.11ax), 2x Intel Lan 2.5 Gb, 4x M .2 slot, USB3.2 Gen2x2 USB TypeC, Aura Sync RGB: 356,26 Euro (409 Euro) ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) Scheda Madre Intel Z490 ATX per CPU Intel di 10th Gen, con 14 + 2 Fasi di Potenza, Wi-Fi 6 (AX201), Ethernet a 5 Gbps, USB3.2 Gen2, Triplo M.2, SATA, Aura Sync RGB: 402,45 Euro (534,94 Euro)

La maggior parte delle succitate schede madri è venduta e spedita da Amazon stessa e per questo gode della consegna senza costi aggiuntivi, anche in un giorno, per tutti coloro che sono iscritti al piano Prime. Alcuni modelli sono proposti da tale prezzo da rivenditori terzi, dunque consigliamo di verificare il loro feedback prima di procedere con l’acquisto.

Le schede madri più costose potranno inoltre essere pagate a rate secondo il piano CreditLine di Cofidis. Notiamo che non risulta nota alcuna data di conclusione di tali offerte, per questo consigliamo di procedere rapidamente con l’acquisto se risultano di vostro interesse.

Sempre da Amazon potrete trovare anche moltissimi TV DVB-T2 Hisense scontati per i prossimi 13 giorni.