Amazon: 1300 Euro di sconto su un TV Samsung OLED da 65 pollici

Dopo aver parlato dello sconto Amazon sulla friggitrice ad aria Philips, torniamo a parlare delle promozioni proposte dal colosso di Seattle. In questa notizia ci soffermiamo su un TV Samsung OLED da 65 pollici della gamma 2023.

Il modello in offerta è il seguente:

Samsung TV OLED QE65S90CATXZT, Smart TV 65” Serie S90C perfetto per il Gaming, OLED, Dolby Atmos, Alexa e Google Assistant Integrata, 2023, DVB-T2, Titan Black [Classe di efficienza energetica F]: 1699 Euro (2999 Euro)

I tempi di consegna non sono immediati: Amazon infatti nella scheda tecnica evidenzia che l'arrivo a casa è previsto solo per lunedì 15 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Probabile però si tratti solo di una stima provvisoria, che muterà nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che, come previsto dalla nuova politica Amazon in vigore in occasione del Black Friday e del periodo promozionale, è possibile effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024 per gli ordini effettuati fino al 31 Dicembre 2023.

Disponibile anche il pagamento rateale con Cofidis ed Amazon in cinque o dodici mensilità alle condizioni previste. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione e sulle unità a disposizione a tale prezzo.

