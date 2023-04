Amazon: 15% di sconto su un monitor da gaming curvo ASUS ROG da 27 pollici

Interessante promozione proposta in giornata odierna da Amazon su un monitor da gaming curvo a marchio ASUS ROG con diagonale da 27 pollici, su cui è possibile godere di una riduzione del 15% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

ASUS ROG Strix XG27AQV Monitor Gaming Curvo 27”, WQHD, IPS Veloce, 170 Hz (OC), 1 ms GTG, FreeSync Premium, Overdrive Variabile, DisplayHDR 400, Nero: 399 Euro (469 Euro)

Precisiamo che nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità non è garantita e nella scheda prodotto leggiamo che Amazon sta lavorando per renderlo nuovamente acquistabile a stretto giro. Tuttavia, è possibile completare l'ordine per ricevere una mail con la data di consegna non appena il prodotto sarà spedito.

Tramite la scheda prodotto è anche disponibile il pagamento rateale con Cofidis, che crea una linea di credito riutilizzabile che permette di ripartire il costo in rate mensili. Non è invece possibile scegliere il pagamento a rate di Amazon.

Spuntando le caselle dedicate è anche possibile scegliere tra la protezione aggiuntiva con estensione della garanzia di due anni a 10,09 Euro e tre anni a 13,39 Euro.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che però non specifica quando scadrà la promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.