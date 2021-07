Amazon: fino a 150 Euro in meno su 6 computer portatili HP, a tempo limitato

Dopo avere visto gli sconti Amazon su 5 smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro, nella giornata odierna riportiamo le migliori Offerte a Tempo su computer portatili HP per ogni fascia di prezzo, con tagli che arrivano fino a 150 Euro. Ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su computer portatili HP.

HP - PC 14s-dq0041nl Notebook , Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica Intel UHD 600, Windows 10 Home Mode S, 14” HD Antiriflesso, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Micro SD/SD, Argento: 319,99 Euro

Tutti questi computer portatili della società statunitense sono venduti e spediti da Amazon, dunque dispongono della consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno, ma solo per clienti iscritti al programma Prime. Non manca, inoltre, la possibilità di effettuare l’acquisto a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. In conclusione segnaliamo che queste promozioni sono tutte inserite nella categoria “Offerte a Tempo”, sebbene non sia effettivamente indicato un orario di conclusione.

Oggi abbiamo anche trattato 5 sconti su smart TV 4K DVB-T2 da Mediaworld, per le ultime ore del volantino "Mega Sconti".