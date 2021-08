Amazon: fino a 150 Euro in meno su 7 smart TV DVB-T2 Hisense e TCL

In contemporanea alle promozioni su Kindle e Kindle Paperwhite, Amazon ha all’attivo una vasta gamma di offerte su tanti altri prodotti, tra cui smart TV DVB-T2 firmati Hisense e TCL, proposti anche con tagli di prezzo fino a 150 Euro rispetto al listino. Vediamo quali sono i modelli interessati.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Hisense e TCL

Hisense 43AE7000F , Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 349 Euro

Hisense 40AE5600FA Smart TV Android, LED FULL HD 40", Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth [Classe di efficienza energetica F]: 299 Euro

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro

Hisense 65" QLED 4K 2021 65A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro

TCL 32ES561 , Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 249,99 Euro

TCL 50P816 , Smart Android Tv 50 pollici, 4K HDR PRO, Ultra HD, Design senza bordi [Classe di efficienza energetica G]: 440,10 Euro

TCL TV 55", 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design senza Bordi (Micro Dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant e Alexa) [Classe di efficienza energetica E]: 452,10 Euro

Tutti questi televisori sono venduti e spediti da Amazon stessa, eccetto per l’ultimo modello TCL citato che invece viene venduto e spedito direttamente da un rivenditore terzo, per il quale consigliamo la verifica della sua attendibilità. In ogni caso, viene garantita la spedizione gratuita con l’abbonamento Prime e non manca pure la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.

