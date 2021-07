Amazon: fino a 150 Euro in meno su moltissimi monitor, anche da gaming

Nella giornata odierna Amazon sta proponendo non soltanto iPad Air 2020 da 256 GB al minimo storico per il sito del colosso dell’e-commerce, ma anche una vasta gamma di monitor, sia da gaming che per ufficio, con tagli di prezzo anche del 30%. Vediamo quali sono i modelli più interessanti del momento.

Sconti Amazon su monitor

Acer Nitro KG272Sbmiipfx Monitor Gaming PC 27" , Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso: 189,90 Euro

HUAWEI Display 23.8" , Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black: 109,90 Euro

LG 24ML600S Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 149,99 Euro

Samsung Monitor LF27T352FHRXEN F27T35, 27", IPS, Full HD, 1920 X 1080, 16:9, 75Hz, 5 ms, Freesync, VGA, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Cavo HDMI, Dark Blue Grey, Versione 2021: 158,67 Euro

LG 27UL500 Monitor 27" UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840x2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 239,99 Euro

Samsung C24RG52 Odyssey Monitor LC24RG52FQRXEN Curvo da 24", Pannello VA, Full HD 1.920 x 1.080, 144Hz, 4 ms, Freesync, 2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free Mode: 169 Euro

LG 32GN650 UltraGear Gaming Monitor 32" QHD VA HDR 10, 2560 x 1440, 1ms MBR, AMD FreeSync 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero: 349,99 Euro

Tutti questi monitor, sia da gaming che per utilizzo normale, sono venduti e spediti da Amazon e per questo godono della consegna senza costi aggiuntivi anche in un singolo giorno, ovviamente solo per utenti iscritti al piano Prime. Non manca, inoltre, la possibilità di effettuare l’acquisto a rate con Cofidis. Notiamo infine che manca una data di conclusione di queste promozioni, dunque vi consigliamo di completare l’acquisto rapidamente se risultano di vostro interesse.

A proposito di Amazon, la società regala migliaia di codici sconto da 5 Euro.