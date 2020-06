Amazon: 150 Euro di sconto sul monitor da gaming ASUS TUF da 32 pollici curvo

Nuovo sconto di Amazon sui monitor da gaming. Quest'oggi il negozio americano permette di risparmiare 150 Euro sull'ASUS TUF da 32 pollici. Lo sconto è davvero molto interessante, anche contando le specifiche tecniche del prodotto.

Il monitor in questione è l'ASUS TUF Gaming VG32VQ Curvo, ed è disponibile a 399 Euro, appunto 150,99 Euro in meno rispetto ai 549,99 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 30 Giugno 2020 per coloro che ordineranno nelle prossime 20 ore e 47 minuti.

Siamo di fronte ad un monitor da gioco curvo 1800R WQHD da 32 pollici, con risoluzione di 2560x1400 pixel e frequenza di aggiornamento a 144Hz, proprio indicato per i giocatori professionisti e coloro che vogliono immergersi nelle sessioni di gaming. E' presente anche la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, che garantisce un tempo di risposta di 1 millisecondo, a cui si aggiunge la sincronizzazione adattiva ed il FreeSync. E' inoltre anche compatibile con la gamma dinamica HDR10 Standard per offrire colori e luminosità in grado di superare le capacità dei normali monitor.

Amazon ovviamente gestisce vendita e spedizione, gratuita, e permette anche di aggiungere due anni di copertura guasti a 19,99 Euro, spuntando la casella dedicata.