Amazon, fino a 150 Euro di sconto su notebook e convertibili Lenovo

Appena qualche giorno fa abbiamo provato a fare il punto della situazione sui migliori notebook da gaming della gamma Legion. Se invece il vostro obiettivo è la produttività, ecco le più interessanti offerte Amazon su portatili, ultraportatili e convertibili Lenovo.

Partiamo quindi con la soluzione budget più interessante, il Lenovo IdeaPad 3 con display 14 pollici HD, processore Intel Celeron N4020 e 8GB di RAM. Si tratta di un interessante Chromebook, provvisto di sistema operativo ChromeOS. Una soluzione particolarmente duttile, che consente di svolgere le principali attività di studio, lavoro, navigazione e riproduzione multimediale in appena 18 millimetri di spessore. Lo spazio di archiviazione è limitato a 64GB su eMMC 5.1 ma siamo di fronte a un dispositivo in offerta ad appena 279,92 Euro nella colorazione Abyss Blue.

Salendo di prezzo, ma anche di prestazioni e opportunità, troviamo l'ottimo Lenovo IdeaPad 5 da 14 pollici con APU Ryzen 5700U. In questo caso siamo di fronte a un vero gioiellino di portabilità che non preclude neanche il gaming a dettagli medi anche a titoli particolarmente recenti. Per questo tipo di prodotti tra l'altro diventerà essenziale anche l'implementazione della tecnologia FidelityFX Super Resolution, che consentirà di ottenere maggiori FPS in cambio di una riduzione quasi impercettibile della qualità visiva, soprattutto per via del pannello IPS FullHD da appena 14 pollici. L'IdeaPad 5 con Ryzen 5700U è disponibile in offerta a 799 Euro anziché 899, sempre venduto e spedito da Amazon, con 8GB di RAM e SSD da 512GB.

Un'altra ghiotta occasione per il gaming e la produttività è rappresentata dal Lenovo Yoga 6, un meraviglioso convertibile con schermo Touch da 13,3 pollici animato dall'APU Ryzen 4500U. Un prodotto elegante e studiato nei minimi dettagli, con top cover rivestita in tessuto e stylus Lenovo Digital Pen inclusa, ideale per prendere appunti e firmare documenti anche in totale portabilità. Il Lenovo Yoga 6 è il prodotto con il più forte ribasso del lotto. Una riduzione di ben 150 Euro sul prezzo di listino per il modello da 8GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD, oggi acquistabile a 849 Euro invece di 999.