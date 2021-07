Amazon: fino a 150 Euro di sconto su smart TV, smartwatch e smartphone Xiaomi

Assieme agli sconti su TV LG e Sony su Amazon, il colosso dell’e-commerce di Seattle propone anche una serie di offerte su smart TV, smartwatch e smartphone Xiaomi, con tagli di prezzo che raggiungono anche i 150 Euro. Vediamo quali sono i dispositivi interessati da tali promozioni.

Sconti Amazon su TV, smartwatch e smartphone Xiaomi

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici , UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 449,90 Euro

Xiaomi Mi Smart TV P1 55 Pollici , UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 529,90 Euro

Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 99,90 Euro

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana: 59,99 Euro

Redmi Note 10S Smartphone RAM 6GB ROM 64GB 6.43 '' AMOLED DotDisplay Fotocamera 64MP 33W Ricarica rapida MediaTek Helio G95 Jack per cuffie da 3,5 mm 5000mAh (typ) Batteria Grigio [Versione globale]: 198,54 Euro

POCO X3 Pro - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 259,93 Euro

Tutti i qui citati prodotti firmati Xiaomi o da suoi sub-brand risultano venduti e spediti da Amazon stessa, eccetto per Redmi Note 10S che viene venduto da un negozio di terze parti che si appoggia al colosso dell’e-commerce; dunque, risultano disponibili la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno, solo per clienti iscritti a Prime, e non manca pure la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis al check-out. Non è nota la data di scadenza di queste promozioni, di conseguenza consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se uno o più dispositivi tra quelli sopra risultano di vostro interesse.

