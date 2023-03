Amazon, 1500 Euro di sconto su un TV LG OLED evo da 65 pollici 4K

Interessantissimo sconto proposto quest'oggi da Amazon. Protagonista è un TV LG OLED evo Gallery Edition, della serie G2 2022 con schermo da 65 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo inferiore di oltre 1500 Euro rispetto a quello di listino.

Si tratta dell'OLED65G26LA da 65 pollici, che viene proposto a 1892,23 euro, in calo del 44% rispetto ai 3399 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per martedì 28 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 9 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Il televisore è basato sul processore a9 Gen 5, che offre immagini iper realistiche grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma. Presente anche la tecnologia Brightness Booster Max, che offre immagini fino al 30% più luminose rispetto ad uno schermo LG OLED tradizionale. Tra le specifiche troviamo anche il Dolby Vision IQ con precision detail e Dolby Atmos, mentre fronte gaming il TV offre un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 4 porte hDMI 2.1 per il gameplay in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro per godere dell'offerta.