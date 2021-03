Amazon, fino a 180 Euro di sconto su Samsung Galaxy S20 FE e altri modelli

Amazon in questi giorni sta proponendo molti sconti interessanti: dopo avere visto le promozioni su iPhone 12 e SSD Samsung da 1 terabyte, prodotti che hanno raggiunto il minimo storico, vediamo quali sono le offerte migliori per smartphone Samsung delle serie Galaxy A e Galaxy S, tra cui anche Galaxy S20 FE ed S21.

Sconti Amazon smartphone Samsung

Samsung Galaxy A20e Smartphone, Display 5.8" HD+, 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM, Android 9 Pie, [Versione Italiana], Black: 126 Euro (169,90 Euro)

Samsung Galaxy A41 , Smartphone, Display 6.1" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 3500 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 152 g, [Versione Italiana], Black: 179,50 Euro (299 Euro)

Samsung Galaxy M51 , Smartphone, Display 6.7" Super AMOLED Plus, 4 Fotocamere, 128GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 7000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Black, Esclusiva Amazon: 369,90 Euro (389,90 Euro)

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE , Display 6.5" Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020) [Versione Italiana], Bianco (Cloud White): 489 Euro (669 Euro)

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Grigio (Phantom Gray): 825 Euro (879 Euro)

Non tutti i modelli di questa lista sono venduti e spediti direttamente da Amazon, anzi la maggior parte dei casi vede la vendita effettuata da rivenditori di terze parti che si appoggiano al sito del colosso dell’e-commerce. Di conseguenza, il nostro consiglio è quello di controllare comunque le recensioni per verificare l’affidabilità del venditore.

In ogni caso, tutti gli smartphone risultano attualmente disponibili e godono della consegna gratuita per gli iscritti al piano Prime. Inoltre, per buona parte di essi risulta possibile effettuare il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis. Non essendo nota la data di conclusione di queste offerte, il nostro consiglio è quello di completare l’acquisto il prima possibile se vi risultano di vostro interesse.

Tra le altre grandi promozioni del periodo troviamo anche lo smartphone OPPO A52 scontato del 30%.