Amazon: 20 per cento di sconto su prodotti Warehouse Deals

Continua la marcia d'avvicinamento di Amazon al Prime Day della prossima settimana. In vista delle trentasei ore di promozioni, nella giornata di oggi il colosso di Jeff Bezos propone fino al 20 per cento di sconto su una selezione di prodotti Warehouse Deals, vediamo insieme quali.

Amazon - Speciale Warehouse Deals, 9 Luglio:

Toshiba HDTB310EK3AA Canvio Basic HDD Esterno, 1 TB, 2.5", USB 3.0, Nero: 45,60 Euro

Philips BT5200/16 Serie 5000 Regolabarba con Lame in Metallo, Wet&Dry, Nero: 38,24 Euro

Logitech G430 Cuffie da Gioco con 7.1 Dolby Surround Sound: 42,45 Euro

D-Link DCS-932L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Visore Notturno, Rilevatore di Movimenti e Suoni, Notifiche Push per iPhone/iPad/Smartphone: 27,81 Euro

HP 304 Cartuccia inchiostro Originale Tricromia: 6,62 Euro

Philips Lampadina LED Globo E27, 15 W Equivalenti a 100 W, Luce Bianca Naturale Calda [Classe di efficienza energetica A+]: 4,79 euro

Nespresso Inissia XN1001 Macchina per Caffè Espresso, White: 52,27 Euro

Logitech G203 Mouse da Gioco, Cablato con Sensore Ottico, 6.000 Dpi, Nero: 20 Euro

Cobra C6500 12,7 cm auto navigatore satellitare: 88,21 Euro

SanDisk Extreme PRO 64 GB, Scheda di Memoria SDXC, Classe 10, U3, V30, Velocità di Lettura 95 MB/s: 35,94 Euro

La lista completa degli oggetti in promozione è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo che lo sconto del 20 per cento viene applicato al momento in cui l'oggetto viene inserito nel carrello.