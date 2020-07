Amazon: 20% di sconto su un router D-Link Gigabit Dual-Band

In questo primo lunedì di Luglio, Amazon propone uno sconto molto interessante su un router targato D-Link, il modello DIR-1960 per la precisione, che permette di risparmiare il 20% rispetto al prezzo di listino del produttore. Vediamo tutti i dettagli della promozione.

Il router è disponibile ad 89,99 Euro, 23 Euro in meno rispetto ai 112,99 Euro di listino, per un risparmio appunto del 20%.

A livello tecnico stiamo parlando un router dual band wireless AC1900 Wave 2, che è in grado di offrire delle velocità combinate fino a 1900 Mbps. E' incluso anche il sistema McAfee Secure Home Protection per cinque anni ed il LiveSafe per due anni, due sistemi in grado di offrire protezione per tutti i dispositivi collegati al router e che permettono di installare l'antivirus su un numero illimitato di device. Il comparto connettività è composto da un ingresso Gigabit ethernet WAN, 4 porte Gigabit LAN ed un'ultima USB 3.0 a cui si possono attaccare gli accessori classici come ad esempio le stampanti.

Un plus è rappresentato anche dalla possibilità di controllare la rete utilizzando i comandi vocali di Alexa di Amazon Alexa e Google Assistant.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che permette anche di aggiungere la copertura guasti per due anni ad 11,09 Euro.