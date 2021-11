Amazon: fino 200 Euro in meno su 4 smartphone OPPO, c'è Reno6 al minimo storico

Al di fuori del contesto Black Friday su Amazon ci sono anche tante altre offerte attive su prodotti d’ogni tipo. Un esempio sono i 4 smart TV Samsung fino a 1.000 Euro in meno in meno visti oggi. Oppure, passando al mondo della telefonia, si trovano anche 4 smartphone OPPO in offerta, tra cui i più recenti OPPO Reno6 e OPPO Find X3 Pro.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A15 Smartphone, 179g, Display 6.52" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, Batteria 4230mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Dynamic Black: 128,99 Euro

OPPO A74 Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Midnight Blue: 239,99 Euro

OPPO Reno6 5G , Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43'' FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black: 449,99 Euro

OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, Blu [Versione Italiana]: 949,99 Euro

Solo nel caso di OPPO Reno6 5G si tocca il prezzo minimo storico proposto da Amazon stessa, sebbene non sia il prezzo più basso raggiunto sulla piattaforma di e-commerce. Quest’ultima si occupa, tra l’altro, di vendita e spedizione per tutti i dispositivi mobili citati. Non manca quindi la consegna gratuita anche in un giorno per utenti Prime, assieme alla possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis.

