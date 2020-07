Amazon: più di 200 Euro di sconto su Apple Watch 4 GPS + Cellular da 40mm

Ancora un'offerta sui prodotti Apple proposta oggi da Amazon, dopo lo sconto su iPad Pro che abbiamo riportato stamane. Questa volta però tocca ad Apple Watch Series 4, su cui il negozio di Jeff Bezos propone uno sconto di oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Lo smartwatch, nella variante con cassa da 40mm in acciaio inossidabile, cinturino sport bianco e supporto GPS + Cellular, può essere acquistato a 482,99 Euro, rispetto ai 709 Euro di listino, con consegna rapida garantita entro martedì 7 Luglio 2020 se si ordina nelle prossime 8 ore e 27 minuti.

Il dispositivo rappresenta il penultimo arrivato della linea, ed è disponibile ad un prezzo senza dubbio interessante, anche contando il supporto Cellular che per molti potrebbe diventare un plus in quanto lo rende autonomo al 100% dall'iPhone. E' presente anche il cardiofrequenzimetro elettrico ed ottico e la Digital Crown con feedback aptico. Inoltre, sebbene sia stato lanciato due anni fa, rientra nella lista degli Apple Watch che saranno aggiornati a watchOS 7 il prossimo autunno, quando il colosso di Cupertino lancerà la nuova versione del proprio sistema operativo indossabile.

E' possibile aggiungere, come sempre, la AppleCare+ per 2 anni al prezzo di 99 Euro. Ovviamente si applicano tutte le norme sulla restituzione ed i resi.