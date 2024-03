Amazon: 200 Euro di sconto su monitor da gaming da 27 pollici MSI

Non c'è solo lo sconto sull'MSI Katana in occasione delle offerte di primavera targate Amazon. Il brand infatti permette di acquistare a prezzo ridotto anche un monitor da gaming da pollici targato, della linea Optix.

SUPER OFFERTA su monitor da gaming MSI Optix

Si tratta dell'MSI Optix MAG274QRF-QD, che viene proposto a 349 Euro piuttosto che 549 Euro, vale a dire il prezzo di listino, ma anche rispetto ai 429 Euro raggiunti di recente. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì prossimo se si effettua l'ordine in giornata odierna. La piattaforma consente anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 69,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

Il monitor in questione è dotato di un pannello Quantum Dot e supporta le impostazioni di gioco ultra realistiche con 1,07 miliardi di colore. La diagonale, come dicevamo poco sopra, è di 27 pollici con refresh rate di 165Hz e compatibilità G-SYNC, per il tracking fluido, mentre il tempo di risposta GtG di 1ms offre un'elevata fluidità. Il comparto connettività è dotato di ingressi DisplayPort 1.2a, USB-C e porte HDMI 2.0, oltre che USB 2.0 Type-Ae C, a cui si aggiunge anche un'uscita per le cuffie ed un joystick per la navigazione.