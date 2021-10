Amazon: quasi 200 Euro di sconto su un monitor da gaming LG

Parallelamente al nuovo volantino Mediaworld di Ottobre 2021, anche Amazon propone oggi una serie di sconti molto interessanti. Nella fattispecie, quest'oggi segnaliamo una promozione molto interessante su un monitor LG da gaming.

Di seguito il modello interessato:

LG 27GP850 UltraGear Gaming Monitor 27" QHD NanoIPS 1ms HDR 400, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 180Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB 3.0, AUX, Flicker Safe, Nero: 376,49 Euro (599 Euro)

La vendita e spedizione è gestita da un rivenditore terzi, ma comunque gode di tutti i benefici previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva da 2 anni a 10,33 Euro e per 3 anni a 17,92 Euro.

La spedizione è garantita in 4-5 giorni dal momento in cui stiamo scrivendo, con consegna a casa tra il 4 ed il 9 Novembre a costo zero, ovviamente.

Al check out è anche possibile scegliere il pagamento a rate con Cofidis secondo le condizioni vantaggiose proposte ad Amazon, mentre non è disponibile la dilazione rateale in 5 o 12 mensilità di Amazon.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta e come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.