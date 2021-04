Amazon: oltre 200 Euro di sconto su un monitor da gaming LG con G-Sync e FreeSync

Non solo offerta sul TV LG C1. Amazon in giornata odierna infatti propone a prezzo ridotto anche un monitor da gaming a marchio LG, da 34 pollici, su cui è possibile risparmiare oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta dell'UltraGear 34GN850 da 34 pollici che è disponibile ad 899,99 Euro, appunto 205 Euro in meno rispetto ai 1104,99 Euro di listino.

Il monitor QuadHD è UltraWide Curvo con pannello LED IPS, ed offre un tempo di risposta di 1 millisecondo ed un refresh rate a 160Hz. E' inoltre anche compatibile con il G-Sync e con l'AMD FreeSync Premium, mentre il comparto connettività è composto da ingressi hDMI, Display Port ed USB.

Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre garantisce tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Nella scheda prodotto, che è venduto e spedito da Amazon, leggiamo anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

E' anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva per uno o due anni al prezzo di 26,69 e 40,59 Euro.