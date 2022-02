Amazon: 200 Euro di sconto su un notebook da gaming con RTX 3070 ed i7

Qualche minuto fa su queste pagine abbiamo segnalato le promozioni Amazon su Chromebook e notebook HP. Adesso torniamo nuovamente sul sito web di Jeff Bezos per segnalare un'offerta molto interessante su un laptop da gaming a marchio MSI, con la NVIDIA RTX 3070.

Di seguito, nello specifico, lo sconto:

MSI Creator 17 B11UG-423IT, Notebook 17" UHD 120Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 GDDR6 8GB, 1TB SSD M.e PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 2899 Euro (3099 Euro)

La disponibile è immediata e la consegna è garantita per sabato 5 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 28 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. E' possibile anche aggiungere la protezione extra della durata di due anni al prezzo di 195,35 Euro o tre anni a 283,48 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

A livello tecnico siamo di fronte ad un notebook da 17 pollici con schermo UHD a 120Hz, con processore Intel Core i7-11800H, NVIDIA RTX 3070 con 8GB di memoria GDDR6, SSD da 1 terabyte PCIe 4.0, 32GB di RAM DDR4, e supporto al WiFi 6 e Windows 10 Pro come sistema operativo. La batteria è da 99,9Whr ed il laptop supporta lo sblocco tramite l'impronta digitale.