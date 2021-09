Amazon: 200 Euro di sconto sull'iMac 2021 e sull'Huawei Matebook

Dopo aver discusso dello Sconto Iva di Settembre targato Trony, ci spostiamo su Amazon che in questo sabato di settembre propone delle offerte molto interessanti su alcuni prodotti d'elettronica. Nello specifico, lo sconto è disponibile sull'iMac e l'Huawei Matebook.

Di seguito gli sconti:

HUAWEI MateBook D15 Laptop , 15.6 Pollici Full View 1080P FHD Notebook PC Portatile, Intel Core i3-10110U, Lettore d'Impronta Digitale, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10, Layout Italiano, Silver: 449 Euro (649 Euro)

, 15.6 Pollici Full View 1080P FHD Notebook PC Portatile, Intel Core i3-10110U, Lettore d'Impronta Digitale, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10, Layout Italiano, Silver: 449 Euro (649 Euro) 2021 Apple iMac (24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) - Verde: 1299 Euro (1499 Euro)

Sul laptop di Huawei non è possibile scegliere il pagamento a rate di Amazon, ma è disponibile l'opzione di Cofidis. Per quanto riguarda l'iMac di Apple, invece, è possibile dilazionare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 259,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

L'offerta sull'Huawei Matebook D15 scadrà tra 3 giorni, in quanto rientra tra le promozioni di Settembre di Amazon, mentre per quanto concerne lo sconto sull'iMac non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza e per questo motivo vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso d'interesse. Ovviamente i prodotti beneficiano della garanzia Amazon e dei tempi di reso classici.