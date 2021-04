Amazon: 200 Euro di sconto su un TV LG da 55 pollici 4K con HDR 10

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. La compagnia di Seattle in quest'ultimo mercoledì di Aprile propone a prezzo ridotto un TV LG da 55 pollici ed un router AVM FRITZ!Box 7530.

Sconti Amazon del 28 Aprile 2021

LG NanoCell 55NANO806NA Smart TV 4K Ultra HD 55”, con Wi-Fi, Processore Quad Core, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (799 Euro)

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso: 116,99 Euro (149,99 Euro)

Sul TV di LG viene anche proposto il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 49,92 Euro al mese, mentre la consegna (senza costi aggiuntivi) viene garantita entro martedì 4 Maggio 2021 per i clienti Prime. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per uno o due anni al prezzo di 28,39 o 41,49 Euro.

Per quanto concerne il router AVM, invece, l'arrivo a casa è previsto per il 30 Aprile per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime due ore e dodici minuti. La protezione aggiuntiva per uno o due anni ha un costo di 9,39 e 13,09 Euro.