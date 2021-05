Amazon: 200 Euro di sconto su un TV LG NanoCell da 43 pollici 2021

Continuano su Amazon le promozioni sui TV LG. Mentre abbiamo segnalato le offerte di oggi targate Mediaworld, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto un TV LG NanoCell da 43 pollici del 2021.

Di seguito il numero di modello:

LG NanoCell 43NANO756PA Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro (699 Euro)

Il risparmio netto quindi è di 200 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi a casa prevista entro venerdì 28 Maggio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 18 minuti. Amazon permette anche di aggiungere la garanzia extra da 1 o 2 anni al prezzo di 20,59 e 28,29 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nelle condizioni dell'ordine si legge anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto".

Non abbiamo invece alcuna informazione in merito alla possibile data di scadenza dell'offerta, e come sempre in questi casi rinnoviamo l'invito ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, dal momento che il prezzo potrebbe cambiare da un momento all'altro. Continuano parallelamente anche gli altri sconti sui TV su Amazon.