Amazon: 200 Euro di sconto su un TV LG OLED in occasione del Black Friday

In occasione della Settimana del Black Friday, Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV LG OLED 2021, tra i più apprezzati e popolari del mercato. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, garantisce un risparmio di 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito la promozione:

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1299 Euro (1499 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro giovedì 25 Novembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 22 ore e 15 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon consente anche di aggiungere la protezione extra per due o tre anni al prezzo di 88,09 e 118,89 Euro, semplicemente spuntando una celle caselle dedicate.

La promozione sarà disponibile per i prossimi otto giorni, il che vuol dire che avrete la possibilità di godere di questo interessante sconto fino al prossimo 29 Novembre 2021. Ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo per i resi fino al 31 Gennaio 2022, in occasione del periodo natalizio e del Black Friday.

Per non perdervi nemmeno una delle offerte che saranno proposte durante il Venerdì Nero dello Shopping, vi rimandiamo alla nostra pagina del Black Friday.