Amazon: oltre 200 Euro di sconto su un TV Samsung 4K ed una soundbar

In questo weekend di maggio, Amazon propone una serie di sconti su TV e soundbar Samsung, che possono essere acquistate a prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di listino. L'e-commerce, nello specifico, dà la possibilità di risparmiare oltre 200 Euro.

Sconti Amazon del weekend

Samsung TV TU7090 Smart TV 75”, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Black, 2020, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 879 Euro (1099 Euro)

Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Black, 2020, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 879 Euro (1099 Euro) Samsung Soundbar HW-T420/ZF da 150W, 2.1 Canali, Nero: 89,99 Euro (139 Euro)

La spedizione viene garantita a stretto giro di orologio: il TV è in arrivo a casa entro venerdì 14 Maggio 2021, con possibilità anche di effettuare il pagamento a rate con la Creditline di Cofidis che si può scegliere direttamente al checkout. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni al prezzo di 41,79 o 62,09 Euro da pagare una tantum.

Per quanto concerne la soundbar, invece, la disponibilità è garantita a partire dal 23 Giugno 2021, con consegna in programma il 30 del mese. In questo caso, è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per uno o due anni al prezzo di 6,79 ed 8,39 Euro da pagare una tantum.

Nessuna informazione sulla data di scadenza: come sempre consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.