Amazon: 200 Euro di sconto su TV Sony Bravia XR da 55 pollici del 2023

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV Sony BRAVIA del 2023 da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli della promozione:

Sony BRAVIA XR, XR-55X90L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Ottimo per PlayStation 5, Aluminium Seamless Edge Design, Modello 2023 [Classe di efficienza energetica G]: 1099 Euro (1299 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 29 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta ma nella scheda prodotto è presente l'indicazione che si tratta di un'offerta a tempo, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dell'offerta ed approfittare di questo prezzo che rappresenta il più basso mai raggiunto dallo stesso modello.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale in cinque o dieci rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che tramite Cofidis.