Amazon: 21% di sconto su un monitor Samsung da 27 pollici Full HD del 2021

Dopo gli sconti di Amazon sugli smartphone Xiaomi di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nella giornata di ieri, quest'oggi segnaliamo un'offerta molto interessante proposta dal colosso di Seattle su un monitor Samsung del 2021.

Il modello è il seguente:

Samsung Monitor M5 da 27”, 16:9, Full HD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021: 219,99 Euro

Il risparmio è di 59,01 Euro rispetto al prezzo di listino, pari al 21%. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 14 Aprile 2021, con la possibilità di aggiungere la protezione extra per uno o due anni spuntando le relative caselle e pagando 8,39 o 11,01 Euro rispettivamente.

Segnaliamo, nuovamente, che il monitor in questione non è dotato di un ingresso per l'antenna, il che vuol dire che non può essere utilizzato come televisore. E' però presente la modalità Eye Saver e Flicker Free che ha l'obiettivo di ridurre l'affaticamento degli occhi per garantire una visione più confortevole.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro mercoledì 14 Aprile per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime ore. Nessuna indicazione invece sulla data di scadenza dell'offerta e consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.