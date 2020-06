Amazon: il 22 Giugno parte un super evento estivo con 10 giorni di sconti?

In attesa di scoprire quali saranno le sorti del Prime Day 2020, sul web è emerso un rumor secondo cui Amazon starebbe pianificando un super evento estivo per stimolare le vendite e contrastare la crisi provocata dalla pandemia di Coronavirus.

CNBC sostiene di aver avuto accesso ad un documento estivo che delinea le linee guida per una "Super Sale" provvisoriamente chiamata “Biggest Sale in the Sky”, che dovrebbe essere orientata principalmente al settore della moda, con durata tra 7 e 10 giorni e via il programma il 22 Giugno. Gli sconti, secondo quanto emerso, dovrebbero partire dal 30%.

Amazon, ovviamente, sulla questione non ha diffuso alcun alcun tipo di commento a riguardo, ed interpellata da Engadget non ha confermato o smentito.

Un evento di questo tipo però potrebbe rappresentare un'occasione ghiotta per molti venditori, che sono stati duramente colpiti dalla pandemia che ha frenato le vendite a livello mondiale, soprattutto nei paesi più colpiti come l'Italia. Resta da capire se si tratterà di un evento globale oppure se si focalizzerà esclusivamente su determinati territori.

Nessuna informazione invece sul Prime Day 2020, ma ormai è sempre più probabile il rinvio anche alla luce della difficile situazione che si sta vivendo negli Stati Uniti. Secondo alcuni potrebbe tenersi a Settembre.