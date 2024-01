Amazon: 22% di sconti su monitor portatile Lenovo da 15,6 pollici

Poco dopo aver segnalato lo sconto sul Galaxy S23+ di Samsung, torniamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna propone un’offerta molto interessante su un monitor portatile a marchio Lenovo, su cui è possibile godere di una riduzione del 22% rispetto al prezzo di listino.

La configurazione è la seguente:

Lenovo L15 Monitor Portatile, Display 15.6" FullHD IPS, 1920x1080, 60 Hz, 6 ms, Input 2xUSB-C, Cavo USB-C a USB-C, Regolabile in inclinazione, Grigio: 179 Euro (229 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 5 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 2 ore e 6 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni previste, mentre non è possibile godere del pagamento in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.