Amazon: fino a 230 Euro di sconto su hard disk e SSD SanDisk e Western Digital

Mentre su Amazon continuano a fare scalpore i rivenditori terzi che premiano gli utenti se rimuovono le recensioni negative, il colosso di Seattle rilancia offerte interessanti su hard disk esterni ed SSD a marchio SanDisk e Western Digital, con tagli di prezzo che raggiungono anche i 230 Euro circa. Ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su hard disk e SSD Western Digital e SanDisk

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30: 77,99 Euro

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 512 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K: 534,99 Euro

WD_BLACK D10 Game Drive 8 TB, HDD Desktop da 7200RPM con Raffreddamento Attivo, per Archiviare Tutti i Tuoi Giochi: 176,99 Euro

WD_BLACK 1 TB P50 Game Drive SSD Edizione Speciale Call of Duty: Black Ops Cold War: 239,99 Euro

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 12 TB: 222,99 Euro

WD 14TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0: 260,99 Euro

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Seie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 28 TB, Nero: 950,99 Euro

Tutti i modelli visti qui sopra risultano venduti e spediti da Amazon e per questo dispongono della consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al programma Prime, assieme – in certi casi - alla consegna in un giorno. Non manca la possibilità di selezionare tra il pagamento in unica soluzione e il pagamento a rate sia secondo il piano proposto dalla società statunitense, sia con Cofidis tramite rate a Tasso Zero.

Si ricorda infine che la conclusione delle promozioni in questione è prevista tra 5 giorni, ergo sabato 14 agosto 2021; per questo motivo raccomandiamo di completare l’acquisto dell’hard disk o SSD d’interesse in fretta, dato che si tratta di prezzi particolarmente vicini al minimo storico registrato sul sito.

