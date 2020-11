Amazon, 24% di sconto su un SSD Samsung da 1 terabyte

Agli Sconti Epici di Trony si aggiunge un’altra promozione proposta da Amazon su un SSD targato Samsung, della linea 860 PRO, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino.

Nello specifico, l’SSD 860 PRO da 1 terabyte viene proposto a 165,99 Euro, 52,90 Euro in meno rispetto ai 218,89 Euro, per un risparmio del 24%. La consegna a casa è prevista per mercoledì 11 Novembre 2020 se si ordina nelle prossime ore, ed è anche possibile aggiungere la garanzia per uno o due anni ad 8,99 e 12,19 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

L’SSD offre una velocità di lettura sequenziale fino a 560 Mb/s e di scrittura sequenziale fino a 530 Mb/s, ma è anche basato sull’interfaccia SATA 6 Gb/s compatibile con le interfacce SATA 3 e SATA 1.5.

Samsung sottolinea che si tratta di un SSD dotato di connettività Ethernet e di tecnologia V-NAND, che può gestire carichi di lavoro intensi su PC, workstation, NAS ed altro.

L’offerta è molto interessante in quanto grazie a questa riduzione di prezzo l’SSD raggiunge il prezzo più basso della sua storia, e non sappiamo fin quando sarà disponibile, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.