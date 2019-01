Amazon: 25% di sconto su accessori per Echo, Kindle e Fire per i clienti Prime

Prima offerta dell'anno per Amazon, che ha annunciato oggi il lancio di una promozione che consente di ottenere il 25% di sconto sull'acquisto degli accessori per Kindle, Fire ed Echo.

Il funzionamento è molto semplice, come indicato nella pagina ufficiale in cui sono presenti tutti i prodotti che rientrano nella promozione: basta aggiungere al carrello uno degli accessori, quindi inserire il codice "NUOVOANNO25" nel campo "Buoni Regalo e Codici Promozionali" al momento del pagamento, per vedere stornato il 25% dell'importo originale.

L'offerta è valida fino al 31 Gennaio 2019. Di seguito vi proponiamo i termini e condizioni dell'offerta:

Offerta valida fino al 31 gennaio 2019 alle ore 23:59 e in esclusiva per i clienti Amazon Prime.

Aggiungi uno o più accessori al carrello. Quando hai terminato gli acquisti, seleziona "Procedi all'acquisto". Sulla pagina "Pagamento", inserisci il codice "NUOVOANNO25" nel campo "Buoni Regalo e Codici promozionali". Nel "Riepilogo dell'ordine" apparirà la dicitura "Promozione applicata" e il prezzo dell'accessorio verrà ridotto del 25%.

Non è possibile combinare lo sconto con altre promozioni.

Non è possibile applicare la promozione a ordini già effettuati.

L'offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe essere interrotta senza preavviso da parte di Amazon.it. Non è previsto un corrispettivo in denaro.

L’offerta non si applica su articoli ricondizionati o usati.

L'offerta è valida per gli articoli dalla lista sopra. Non si applica agli acquisti effettuati su altri siti o da venditori terzi sul marketplace di Amazon.it.

Si applicano le politiche e le tariffe standard per imballaggio e spedizione di Amazon.it.

Si applicano I termini e condizioni per l’utilizzo del sito Amazon.it. Per qualsiasi dubbio contattaci usando il nostro modulo e-mail online.

Nell'offerta rientrano anche varie custodie per Kindle Paperwhite ed adattatori. La lista completa degli accessori in offerta è disponibile qui.