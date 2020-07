Amazon: 25% di sconto sull'abbonamento ad Infinity per un anno, solo per oggi!

Super promozione di Amazon sul cofanetto regalo contenente l'abbonamento Infinity per un anno. Dopo aver parlato della promozione sulla TV Xiaomi di stamattina, ora è la volta di un'offerta molto interessante per coloro che intendono abbonarsi al servizio di Mediaset Premium.

La società di Jeff Bezos infatti consente di portare a casa il cofanetto contenente il codice per accedere a dodici mesi di Infinity a 58,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 79 Euro di listino, per un risparmio di 20 Euro.

Amazon invierà a casa la Infinity Gift contenente un codice prepagato che permette di usufruire dell'abbonamento senza abbinare alcuna carta di credito o PayPal. In questo modo gli utenti non dovranno fare altro che riscattarlo ed accedere a 6.000 contenuti tra film, serie tv e cartoni animati anche alla risoluzione HD e 4K, dove disponibile. L'abbonamento permette di associare fino a cinque dispositivi e di effettuare due visioni in contemporanea. Presente anche la funzione Download&Go, che come suggerisce il nome consente di scaricare i contenuti per poi guardarli offline ovunque ci si trova.

L'Infinity Card non prevede alcun tipo di vincolo: una volta terminato il periodo di visione, infatti, si potrà o interrompere il tutto oppure acquistare un altro Infinity Gift.