Amazon, fino al 27% di sconto su diverse schede madri ASUS serie 400 e 500

Oltre alla promozione alquanto interessante su Apple Watch Series 6, su Amazon potrete trovare anche ottimi sconti su alcune schede madri firmate ASUS, da modelli della serie 300 agli ultimi usciti della serie 500 compatibili con CPU AMD e Intel di ultima generazione: ecco le migliori offerte del momento.

Sconti Amazon su schede madri ASUS

Asus ROG STRIX B450-F GAMING Scheda Madre da Gioco con Supporto DDR4 a 3200 MHz, AM4, SATA 6 Gbps, HDMI 2.0, Doppia NVMe M.2, USB 3.1, Nero: 118,94 Euro (162,40 Euro)

Scheda Madre da Gioco con Supporto DDR4 a 3200 MHz, AM4, SATA 6 Gbps, HDMI 2.0, Doppia NVMe M.2, USB 3.1, Nero: 118,94 Euro (162,40 Euro) ASUS ROG STRIX B550-F GAMING , Scheda madre Gaming AMD B550 ATX, PCIe 4.0, fasi di alimentazione in team, 2.5Gb Lan, doppio M.2, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: 187,99 Euro (231,06 Euro)

, Scheda madre Gaming AMD B550 ATX, PCIe 4.0, fasi di alimentazione in team, 2.5Gb Lan, doppio M.2, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: 187,99 Euro (231,06 Euro) ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) , Scheda madre Gaming micro ATX AMD B550, PCIe 4.0, 2xM.2, 10 fasi di potenza DrMOS, Intel WiFi 6, 2,5Gb Lan, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, Aura Sync RGB: 159,90 Euro (194,65 Euro)

, Scheda madre Gaming micro ATX AMD B550, PCIe 4.0, 2xM.2, 10 fasi di potenza DrMOS, Intel WiFi 6, 2,5Gb Lan, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, Aura Sync RGB: 159,90 Euro (194,65 Euro) ASUS Prime Z390-A Scheda madre lntel Z390, ATX, per criptovalute (Bitcoin) con decodifica maggiore di 4G, DDR4 , 2xM.2, HDMI, Intel Optane, SATA 6 Gb/s, USB 3.1 Gen 2 Type-C: 179,37 Euro (239 Euro)

Scheda madre lntel Z390, ATX, per criptovalute (Bitcoin) con decodifica maggiore di 4G, DDR4 , 2xM.2, HDMI, Intel Optane, SATA 6 Gb/s, USB 3.1 Gen 2 Type-C: 179,37 Euro (239 Euro) ASUS PRIME Z490-P , Scheda Madre Intel Z490 (LGA 1200) ATX con Doppio M.2, 11 Fasi di Potenza DrMOS, Lan 1 Gb, HDMI, DP, SATA 6Gbps, USB 3.2 Gen 2, Supporto Thunderbolt 3, RGB Aura Sync: 167,14 Euro (215,66 Euro)

, Scheda Madre Intel Z490 (LGA 1200) ATX con Doppio M.2, 11 Fasi di Potenza DrMOS, Lan 1 Gb, HDMI, DP, SATA 6Gbps, USB 3.2 Gen 2, Supporto Thunderbolt 3, RGB Aura Sync: 167,14 Euro (215,66 Euro) ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI, Scheda madre Gaming Intel Z590 ATX, PCIe4.0, 14+2 fasi, tecnologie AI, WiFi 6E (802.11ax), Intel Lan 2.5 Gb, 4x M .2 slot, USB3.2 Gen2x2 USB TypeC, Aura Sync RGB: 331,98 Euro (375 Euro)

La maggior parte di questi modelli risulta venduta e spedita da Amazon e gode della consegna senza costi aggiuntivi, anche in un giorno, per tutti coloro che sono iscritti al piano Prime. Inoltre, le schede madri più costose possono essere pagate a rate con CreditLine di Cofidis. Al momento non è nota alcuna data di conclusione delle promozioni in questione, dunque il nostro consiglio rimane quello di completare l’acquisto il prima possibile se risultano di vostro interesse.

Sempre sul sito del colosso dell’e-commerce potrete trovare anche altri prodotti in sconto, tra cui Samsung Galaxy M51, Huawei MateBook D14 ed Echo Show 8.