Amazon: 27% di sconto sul router AVM FRITZ!Box 7530

Dopo aver riportato le offerte delle principali catene di distribuzione, ci spostiamo su Amazon perchè nella giornata di oggi la catena di distribuzione sta proponendo una promozione molto interessante su un router targato AVM FRITZ!Box.

Il modello è il 7530, che può essere acquistato a 109,99 Euro, rispetto ai 149,99 Euro di listino, per un risparmio di 40 Euro.

Si tratta di un international modem router, che utilizza il MU-MIMO per garantire un collegamento veloce e stabile privo di interruzioni su PC, smartphone, smart tv o console di gioca. A livello tecnico troviamo anche il supporto allo standard 35b per sfruttare le reti ADSL e VDSL fino ai 200 Mbit/s, ma è anche in grado di appoggiarsi alle bande 2,4 e 5 GHz in contemporanea. Per quanto concerne il WiFi, è supportato lo standard AC/N per una velocità massima totale di 1.266 mBIT/SECONDE.

Sono presenti quattro porte LAN Gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, un ingresso USB 3.0 per stampanti ed hard disk. Il router può anche fare da centralino telefonico grazie alla base DECT integrata per collegare sei telefoni cordless ed una porta per il telefono analogico.

Ordinando oggi, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro giovedì prossimo, e beneficia di tutti i vantaggi Prime.