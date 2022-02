Amazon: 3 monitor Huawei 4K e per gaming in offerta, anche al prezzo più basso di sempre

Se state cercando un nuovo monitor per il vostro PC che sia performante e di alta qualità, per il gaming o per la migliore esperienza visiva possibile, su Amazon in questi giorni potrete trovare 3 monitor Huawei MateView in offerta. Tra di essi, un modello supporta il 4K e un altro ultrawide ha raggiunto il prezzo minimo storico.

Sconti Amazon su monitor Huawei MateView

HUAWEI MateView GT 27'' Monitor da gioco curvo, 27 pollici, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, tecnologia HDR, certificazione TÜV Rheinland, Black: 299 Euro

Monitor da gioco curvo, 27 pollici, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, tecnologia HDR, certificazione TÜV Rheinland, Black: 299 Euro HUAWEI MateView GT 34'' Ultrawide Curvo Gaming Monitor, Display 165Hz, 21:9, Gamma Colori P3livello filmato, 1,07 miliardi di Colori, HDR, TÜV Rheinland, USB-C, HDMI, DP, Nero (53060238): 439 Euro

Ultrawide Curvo Gaming Monitor, Display 165Hz, 21:9, Gamma Colori P3livello filmato, 1,07 miliardi di Colori, HDR, TÜV Rheinland, USB-C, HDMI, DP, Nero (53060238): 439 Euro HUAWEI MateView 28.2'' 4K+ UHD Wireless Real Colour Monitor (3840 x 2560), 3:2, IPS, 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ 400, Wireless Projection, Touchable OSD, USB-C, HDMI, Mini DP, Mystic Sliver: 599 Euro

Tra i tre modelli citati, il monitor Huawei MateView GT da 34 pollici di diagonale è proposto al prezzo più basso di sempre, sebbene lo sconto effettivo sia solamente di 60 Euro rispetto al prezzo di listino. Si segnala, in aggiunta, che è il modello senza soundbar; se volete maggiori dettagli sulla periferica, vi rimandiamo alla nostra recensione di Huawei MateView GT da 34” con soundbar, versione che presenta poche altre differenze chiave.

Spedizione e vendita sono entrambe di competenza della stessa Amazon, la quale provvederà a consegnare il monitor acquistato anche in un giorno se iscritti a Prime.

Segnaliamo, in conclusione, che queste promozioni ricadono nella Huawei Week dove è possibile trovare anche il computer Huawei MateBook D da 14 pollici al minimo storico.