Amazon: 3 notebook ASUS per studio e ufficio in offerta, fino 20% in meno

Se nella mattinata odierna abbiamo avuto occasione di dare una rapida occhiata alle offerte su monitor da gaming Samsung Odyssey, in questa tarda serata tratteremo per tutti gli studenti e lavoratori 3 computer portatili ASUS in sconto su Amazon, con tagli di prezzo fino al 20%.

Sconti Amazon su notebook ASUS

ASUS VivoBook S 14 S435EA#B09FPT8G73, Notebook in Alluminio,14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Verde intenso: 649 Euro

S435EA#B09FPT8G73, Notebook in Alluminio,14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Verde intenso: 649 Euro ASUS ZenBook 14 UX425EA#B098XW67WY, Notebook in Alluminio, 1.2 kg, 14" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE + 32GB Optane, Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 849 Euro

UX425EA#B098XW67WY, Notebook in Alluminio, 1.2 kg, 14" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE + 32GB Optane, Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 849 Euro ASUS ExpertBook B9 B9400CEA#B09JSNXKP9, Notebook Business Ultra Thin & Light, Alluminio, 1 kg, 16.9mm, 14" FHD AntiGlare, Intel i7-1165G7, RAM 16GB LPDDR4X, 1TB SSD PCIE, Intel Iris Xe, Windows 11 Pro: 1.629 Euro

Tra questi modelli citati, notiamo che nel caso dell’ASUS VivoBook S 14 si raggiunge il prezzo più basso di sempre, mentre il più costoso ASUS ExpertBook B9 vi si avvicina senza eguagliarlo o superarlo. Inoltre, facciamo presente che quest’ultimo modello è pensato appositamente per il segmento business grazie al peso ridotto e alle specifiche perfette per elaborazione rapida e prestazioni elevate, senza però lasciare spazio al gaming. In tutti i casi sarà sempre Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime.

Sempre sul medesimo portale abbiamo visto di recente anche 5 computer portatili Lenovo in sconto.