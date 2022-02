Amazon: 3 smart TV DVB-T2 Xiaomi e Sharp in sconto sotto i 250 Euro

Nella giornata odierna abbiamo potuto vedere gli sconti Amazon su Xiaomi Mi Band 6 NFC e TV LG DVB-T2 ma, giusto per offrire un’alternativa al detto televisore, torniamo ancora una volta sul portale di e-commerce per trattare 3 smart TV DVB-T2 Xiaomi e Sharp sotto i 250 Euro.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 220 Euro

Sharp Aquos 32DC6E 32" Smart TV Frameless HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F]: 229,99 Euro

Sharp Aquos LC-32Bi6E Smart TV 32" Android 9.0 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica F]: 249,99 Euro

Riteniamo doveroso segnalare, innanzitutto, che il televisore Xiaomi viene venduto e spedito da un rivenditore di terze parti, per il quale consigliamo pertanto di controllare l’affidabilità osservando le recensioni. I due modelli Sharp, invece, sono proposti e consegnati da Amazon. Per giunta, il televisore Sharp Aquos 32DC6E è persino al prezzo minimo storico. In assenza di una data di conclusione delle promozioni, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente.

