Amazon, 3 TV DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro per il Prime Day 2021

Ormai lo sanno tutti: oggi 21 giugno 2021 è partita l'iniziativa Amazon Prime Day, che continuerà fino a domani 22 giugno. Tra i vari sconti disponibili, troviamo anche tre offerte su TV DVB-T2 economici, proposti sotto i 200 euro.

Più precisamente, i modelli coinvolti sono METZ MTC6000, Hisense 32AE5000F e Sharp Aquos 24BB0E. Il primo prodotto è uno Smart TV con sistema operativo Android. Il pannello è da 32 pollici e la risoluzione è HD (1366 x 768 pixel). Immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Tra l'altro, il produttore, ovvero METZ, mette "in bella vista" la sua partnership con la Juventus di Cristiano Ronaldo, giocatore che sta attirando particolarmente l'attenzione durante il campionato europeo di calcio (anche per via della questione Coca Cola). In ogni caso, il prezzo del prodotto è pari a 194,99 euro (in precedenza 239,99 euro, sconto del 19%, ovvero di 45 euro).

Passando a Hisense 32AE5000F, questo televisore da 32 pollici con risoluzione HD, che tra l'altro è un modello del 2020 in esclusiva Amazon, viene proposto a 179,99 euro, anziché al classico prezzo di 219 euro (risparmio del 18%, ovvero di 39,01 euro). Infine, se volete risparmiare ancora di più, potreste voler puntare su Sharp Aquos 24BB0E (24 pollici, HD Ready). Quest'ultimo viene infatti venduto a 149 euro (al posto di 199,99 euro, sconto del 25%, ovvero di 50,99 euro). Ovviamente anche questi ultimi due modelli sono compatibili con gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore economico, magari in vista del prossimo arrivo del "nuovo digitale terrestre".