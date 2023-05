Amazon: 30% di sconto su TV Hisense da 55 pollici ULED UHD

Parallelamente alle nuove offerte online di Unieuro, anche Mediaworld in giornata odierna propone una promozione molto interessante su un TV Hisense da 55 pollici ULED UHD, su cui è possibile risparmiare il 30% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Hisense 55" ULED UHD 55U71HQ, Smart TV VIDAA 6.0, HDR Dolby Vision, ADS, Controlli vocali Alexa Built in/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Nero: 549 Euro (789 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 5 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro la giornata odierna, mentre non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon.

Il TV è dotato di un pannello ADS ULED con risoluzione di 3840x2160 pixel, ma sfoggia anche un design Slim che riduce all'osso le cornici e dà maggiore spazio alle immagini. Il sistema operativo Smart VIDAA 6.0 con controlli vocali integra Alexa e Google Assistant, oltre che l'accesso a Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay. Presente anche il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, che lo rende compatibile con gli standard di nuova generazione. Fronte audio invece gli altoparlanti solo da 20W Dolby Atmos e DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro.