Amazon, fino a 300 Euro in meno su diversi monitor da gaming

Amazon in questi giorni sta proponendo non solo sconti su tantissimi TV Hisense con DVB-T2 ma anche diversi tagli di prezzo su monitor da gaming e non solo, per marchi come Huawei, LG, MSI e Samsung. Vediamo quali sono i modelli più interessanti proposti dal sito di Jeff Bezos.

Sconti Amazon monitor da gaming

HUAWEI Display 23.8" , Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black: 119,90 Euro (159,90 Euro)

, Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black: 119,90 Euro (159,90 Euro) Samsung Monitor LED T35 , Flat da 24 Pollici, Pannello IPS, Full HD, 1920 x 1080, 16:09, 75 Hz, 5ms, Freesync, D-Sub, 1 HDMI 1.4, Modalità Gioco, Tecnologia Eye Saver, Flicker Free, Dark Blue Grey [Classe di efficienza energetica E]: 119,90 Euro (169 Euro)

, Flat da 24 Pollici, Pannello IPS, Full HD, 1920 x 1080, 16:09, 75 Hz, 5ms, Freesync, D-Sub, 1 HDMI 1.4, Modalità Gioco, Tecnologia Eye Saver, Flicker Free, Dark Blue Grey [Classe di efficienza energetica E]: 119,90 Euro (169 Euro) LG 27ML600S Monitor 27" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 189,99 Euro (249 Euro)

FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 189,99 Euro (249 Euro) LG 27GL650 UltraGear Gaming Monitor 27" FullHD IPS HDR, 1920x1080, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 264,28 Euro (349 Euro)

Monitor 27" FullHD IPS HDR, 1920x1080, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 264,28 Euro (349 Euro) MSI Prestige PS341WU Monitor professionale per grafica e video editing, Dimensione 34", Risoluzione 5K (5120x2160 WUHD), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, Formato 21:9: 999 Euro (1299 Euro)

Tutti questi monitor risultano venduti e spediti da Amazon, di conseguenza troviamo la consegna senza costi aggiuntivi, in certi casi anche in un giorno, per tutti i clienti che risultano iscritti al piano Prime. Non manca anche la possibilità di acquistare il prodotto ed effettuare il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis. Per quanto concerne i monitor a marchio Huawei e MSI segnaliamo, infine, che l’offerta è a tempo e durerà solamente fino alle 23:59 di oggi, martedì 18 maggio 2021.

Nel mentre il colosso dell’e-commerce sta proponendo anche diverse schede madri ASUS da gaming in offerta.